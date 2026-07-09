Juve una squadra in vendita | Di Gregorio in porta Joao Mario Gatti Kelly e Cabal in difesa

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando di vendere alcuni giocatori per ridurre la rosa. Tra i portieri, è stato scelto Di Gregorio. In difesa, sono stati inseriti Joao Mario, Gatti, Kelly e Cabal. L’obiettivo principale è liberare spazio nella rosa per inserire nuovi giocatori che rispondano meglio alle richieste dell’allenatore.

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La prima missione della squadra mercato della Juventus è quella di snellire la rosa a disposizione di Spalletti, in modo da fare spazio a giocatori decisamente più funzionali alle idee dell'allenatore. Il tema cessioni è scottante alla Continassa perché ci sono diversi giocatori con contratti impegnativi sul piano economico, difficili da gestire in sede di mercato. Carnevali, Massara e Ottolini contano di ridurre gli esuberi entro la fine del mese di luglio, ma per alcuni è più probabile che si definisca ad agosto. Vediamo da chi è formata la formazione di chi è in vendita in casa Juve. Schierata con un ipotetico 4-2-3-1. Le scuse ai compagni presi di mira dal suo agente non hanno cambiato le carte in tavola: Di Gregorio è in uscita, anche se lui vorrebbe rimanere e giocarsi le carte da vice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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