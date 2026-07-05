La Juventus sta valutando tra Kessie e Goretzka per rinforzare il centrocampo. Attualmente, sembra preferire il giocatore ex Barcellona, ma il suo ingaggio alto potrebbe rappresentare un problema. La trattativa resta in fase di sviluppo, senza conferme definitive su quale dei due arrivi. Entrambi i calciatori sono considerati opzioni per rafforzare il reparto centrale della squadra.

di Francesco Spagnolo La Juventus sembra intenzionata a puntare più su Kessie che Goretzka. Ma l’ostacolo dell’ingaggio potrebbe far cambiare le carte in tavola. Nel vivo del calciomercato della Juve le parole lasciano spazio ai fatti, specialmente quando si valuta la grande opportunità dei parametri zero. La dirigenza della Continassa ha messo nel mirino due profili di spessore internazionale per il centrocampo: Franck Kessié e Leon Goretzka. Come riferito da Tuttosport, entrambi si trovano attualmente svincolati e rappresentano occasioni d’oro, sebbene le richieste d’ingaggio restino l’ostacolo principale da superare. L’ivoriano ha da poco concluso la sua ricca parentesi in Arabia Saudita con l’Al Ahli, mentre il tedesco ha salutato il Bayern Monaco dopo otto stagioni ricche di successi e trofei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Testa a testa fra Kessie e Goretzka per il centrocampo della Juve: c’è un favorito

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