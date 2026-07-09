Joselito e Cazzadori le prime scelte L’operazione riscatto prende forma

Joselito e Cazzadori sono le prime scelte per la prossima operazione di mercato. La trattativa per il riscatto si sta delineando, dopo aver ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Riccardo Sganzerla, nato nel 2002 e in arrivo dal Bra con un contratto fino al 2029. La società sta definendo i dettagli per completare le operazioni di acquisto di altri giocatori. Non sono stati resi noti ulteriori sviluppi ufficiali.

Dopo aver concretizzato gli arrivi del difensore centrale Riccardo Sganzerla, classe 2002 (contratto fino a giugno 2029), proveniente dal Bra e del centrocampista milanese Kevin Bright, classe 2003 (contratto fino al 30 giugno 2029) dall’Alcione Milano, Guido Angelozzi e Gianluca Longo stanno definendo gli ingaggi del difensore centrale Jonathan Spedalieri, classe 2002, ex Renate, del centrocampista José Antonio Gómez Márquez, detto Joselito, classe 2004, del Perugia (il giocatore è in Spagna, sabato rientrerà in Italia per la firma) e dell’attaccante esterno Kevin Cannavò, classe 2000, proveniente dal Venezia, la scorsa stagione nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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