Jorge Martin si presenta come leader della classifica piloti al GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, che si svolge al Sachsenring. Dopo aver accumulato più punti rispetto agli altri, Martin ha dichiarato che il campionato rimane aperto e che ci sono molte cose da migliorare per la squadra Aprilia. Questa è la prima volta dopo diverso tempo che si trova in questa posizione.

Un weekend da primo della classe. Per la prima volta dopo diverso tempo, Jorge Martin si presenterà da leader della classifica piloti al GP di Germania, atto numero dodici del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito del Sachsenring. Lo spagnolo in forza all’Aprilia infatti dopo Assen ha riconquistato nuovamente la vetta con 193 punti, precedendo il compagno di squadra Marco Bezzecchi, adesso secondo a quota 186 davanti a Fabio Di Giannantonio, attualmente sul gradino più basso del podio con 177. Non sarà comunque facile per Martin tenere la furia rossa, in tutti i sensi, di Marc Marquez, specialità del Sachsenring e seriamente intenzionato a monopolizzare tutti i turni per andare alla pausa estiva con sempre meno margine rispetto alle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin: “Il Mondiale è aperto, con Aprilia c’è tanto da lavoro da fare”

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