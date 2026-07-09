Jeri Ryan a Riccione per i 60 anni di Star Trek | Viviamo momenti molto pericolosi non è più il momento di restare guardare

Da video.corrieredibologna.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jeri Ryan, interprete di Sette di Nove in Star Trek, ha partecipato all’Italian Global Series Festival in Riccione per i 60 anni della serie. In un’intervista, ha affermato che il mondo negli anni '90 era migliore e che attualmente si vive un periodo molto pericoloso, sottolineando l’importanza di non restare inattivi. La celebrazione ha visto la presenza di vari attori e appassionati, con ricordi e riflessioni sul percorso di Star Trek nel tempo.

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La celebre Sette di Nove di Star Trek all'Italian Global Series Festival: Â«Negli anni '90 il mondo era di gran lunga migliore. Oggi câ??Ã¨ da avere pauraÂ» In occasione dellâ??Italian Global Series Festival sono stati celebrati i 60 anni di Star Trek. Nella serata dellâ??8 luglio al Palacongressi di Riccione hanno sfilato sul red carpet lâ??attrice Jeri Ryan (la celebre Sette di Nove di Star Trek: Voyager e Star Trek: Picard) e il regista e sceneggiatore Nicholas Meyer, insieme a Anson Mount, Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding, protagonisti della serie di Paramount+ â??Star Trek: Strange New Worldsâ? in uscita nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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