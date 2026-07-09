Jannik Sinner ha dichiarato di avere un problema prima della semifinale contro Djokovic. Nei giorni precedenti, il tennista ha manifestato dubbi riguardo alle sue condizioni fisiche, senza specificare la natura del problema. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali complicazioni o lesioni, né su eventuali test medici. La sua prestazione nella semifinale sarà influenzata da questa situazione, che ha lasciato aperta la possibilità di un impatto sulla partita.

Per mesi è sembrato quasi imbattibile, capace di imporre il proprio ritmo contro qualsiasi avversario e di trasmettere un senso di assoluto controllo in ogni situazione. Oggi, però, attorno a Jannik Sinner iniziano ad affiorare interrogativi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. A far discutere non sono tanto i risultati, quanto alcuni segnali emersi nelle prestazioni più recenti, che hanno alimentato il dibattito tra addetti ai lavori e appassionati. >> Bimba di 8 anni muore colpita da un fulmine, l’orrore mentre gioca con i cuginetti: il fatale errore Nel corso della trasmissione Tennis Mania di OA Sport, Guido Monaco, insieme a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, ha analizzato il momento vissuto dal numero uno del ranking Atp senza ricorrere a mezze misure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Jannik Sinner, i dubbi prima della semifinale con Djokovic: “C’è un problema”

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Fognini non ha dubbi SINNER E ALCARAZ SONO DUE N°1

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Temi più discussi: Sinner dopo il debutto a Wimbledon: Mi sono tolto dei dubbi, è un buon inizio; Sinner: Partita dura e necessaria. Oggi mi sono tolto molti dubbi; Jannik Sinner a Wimbledon ha avuto quello che voleva: Tutti i dubbi nella mia testa sono spariti; Sinner, cosa c'è dietro il malore: dal sensore per la glicemia ai dubbi sulla dieta. Situazione complessa, potrebbe succedere di nuovo.

SINNER IN SEMIFINALE! Battuto il tedesco Struff in 3 set, non un livello eccelso per Jannik, tanti errori, ma riesce comunque a prevalere nei momenti importanti. La semifinale, probabilmente con Nole, schiarirà i dubbi, servirà un buon livello per arrivare in fin x.com

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