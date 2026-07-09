j pop manga presenta la sposa demone del clan kyogane di anju hino

L’ultimo rampollo di una lunga discendenza di esorcisti riesce a strappare dalla grinfie di una temibilissima Volpe a Nove Code la sua promessa sposa. Ma questo salvataggio ha un prezzo molto alto! La ragazza viene infatti posseduta dal demone che avrebbe dovuto divorarla e ne acquisisce abilità e tratti. Un vero paradosso per una famiglia che ha combattuto yomi e demoni per generazioni! Eppure il giovane non ha alcuna intenzione di abbandonare la novella sposina, a costo di dover combattere contro l’intero ufficio centrale degli esorcisti e cambiare per sempre il suo destino. J-POP Manga presenta lo shonen La sposa demone del Clan Kyogane di Anju Hino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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