Ivan Provedel saluta Pordenone | Sono felice per il mio approdo all’Inter

Ivan Provedel ha annunciato di aver lasciato il Pordenone e di essere felice per il trasferimento all’Inter. Ha espresso soddisfazione per il nuovo ruolo e ha ringraziato la società precedente. La sua firma con la squadra nerazzurra è stata ufficializzata, segnando un passo importante nella sua carriera. Provedel ha sottolineato di essere pronto a iniziare questa nuova esperienza. La sua partenza dal Pordenone è avvenuta dopo aver giocato con questa squadra per diversi anni.

Inter News 24 Provedel, dal legame con Pordenone al nuovo capitolo con la maglia dell’Inter: ecco le parole del nuovo portiere nerazzurro. Pochi istanti dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento all’ Inter, Ivan Provedel ha scelto un toccante videomessaggio per salutare la città di Pordenone, che in questi giorni ospita il programma Calciomercato – L’Originale. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Il nuovo estremo difensore nerazzurro ha espresso tutto il suo affetto per il territorio che ha segnato tappe fondamentali della sua crescita professionale: «Ciao amici di Calciomercato e ciao a tutti i pordenonesi. Ho saputo che siete a Pordenone e state girando da queste parti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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