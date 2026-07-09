Italian Global Series | Lino Banfi ritira il premio speciale alla carriera | Mi sono tagliato i baffi per l’occasione

Durante l’Italian Global Series a Rimini, l’attore ha annunciato di aver rimosso i baffi dopo 40 anni, commentando con ironia. Ha partecipato a una conversazione con un moderatore sulla scena della Corte degli Agostiniani, senza ricevere il premio speciale alla carriera. La manifestazione si è svolta il 6 luglio e ha visto la presenza di pubblico e ospiti, con l’attore che ha condiviso questa scelta estetica in modo scherzoso.

“Avete notato che mi sono tagliato i baffi dopo 40 anni? ”. Così Lino Banfi, in apertura della Conversazione con Carlo Gentile, dal palco della suggestiva Corte degli Agostiniani di Rimini, nella quarta giornata dell’Italian Global Series, lunedì 6 luglio. Una Conversazione che ha toccato vari momenti della sua carriera, spesso sottolineati da aneddoti e battute, per la gioia del folto pubblico presente. Lino Banfi -©Italian Global Series Gentile gli ha chiesto subito del personaggio del gay interpretato in Dio li fa poi li accoppia con Johnny Dorelli: “ Oggi mi arresterebbero per quella interpretazione, ma comunque io ho fatto di tutto. Vedo che oggi da una parte c’è più libertà nel linguaggio e dall’altra ci sono dei freni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Italian Global Series, a Lino Banfi il Maximo Excellence Award

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