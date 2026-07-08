Nazionale oggi la risposta di Maldini | aspettano Malagò e Conte

Paolo Maldini attende oggi l'incontro con il presidente del massimo organismo calcistico prima di essere nominato direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. La decisione definitiva dipende dall'incontro con il presidente e il commissario tecnico, che sarà nominato successivamente. Maldini è considerato una figura chiave per il nuovo assetto della squadra nazionale.

Sono ore decisive per l'approdo di Paolo Maldini in Nazionale nel ruolo di direttore tecnico. La leggenda del Milan, che diventerebbe anche il Presidente del Club Italia, è attesa per la giornata di oggi: Malagò aspetta per poi procedere alla nomina del nuovo commissario tecnico. In primissima fila c'è Antonio Conte che non vede l'ora di tornare a guidare l'Italia (dalla parte del tecnico salentino ci sono anche i club di Serie A). Il ticket Maldini-Conte, opzione numero uno del nuovo presidente della Figc, è visto di buon occhio da tanti addetti ai lavori: la soluzione migliore per provare a far risorgere la Nazionale dalle ceneri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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