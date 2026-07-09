Il 9 luglio 2006, l’Italia ha vinto il suo quarto titolo mondiale di calcio, battendo la Francia ai rigori nella finale di Berlino. Da allora, sono passati 20 anni senza altre vittorie importanti nel calcio internazionale. Negli ultimi due decenni, la nazionale ha subito numerosi fallimenti in competizioni ufficiali, con poche qualificazioni e nessun altro trionfo. La vittoria del 2006 resta l’unico successo significativo di questo periodo.

Il 9 luglio 2006 l'Italia si laureava per la quarta volta Campione del Mondo dopo il successo ai calci di rigore nella finalissima di Berlino contro la Francia. Appena quattro anni più tardi, gli Azzurri perdono status e identità dando il via a una profonda involuzione che culmina con la mancata qualificazione al Mondiale 2018. Da lì, seguiranno altri pesantissimi fallimenti con l'unica eccezione dell'Europeo vinto nel 2021. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Italia, 20 anni fa l'ultima notte magica: da allora troppi fallimenti e un solo successo

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