Nazionale vent' anni fa la notte magica degli Azzurri
Venticinque anni fa, gli Azzurri vinsero la finale dei Mondiali, segnando una notte storica per il calcio italiano. La partita si giocò in Giappone e Corea del Sud, e l’Italia sconfisse la Francia ai rigori. L’evento rappresentò il quarto titolo mondiale per la nazionale. La vittoria è ricordata come una delle più importanti nella storia del calcio italiano. La partita si giocò il 9 luglio 2006. La prossima estate ricorrerà il ventesimo anniversario di quella notte.
L’ultima partita mondiale dell’Italia è vecchia di 12 anni. Ma l’ultima notte magica sta per compierne 20. Quella notte a Berlino eravamo ancora senza smartphone, i social network non esistevano. L’intelligenza era solo vera, non artificiale. Nel 2021 una congiunzione astrale e le parate di Donnarumma ci hanno portato sul tetto d’Europa. Poteva essere un punto di svolta, è stato un episodio isolato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
ASCESA e DECLINO della NAZIONALE ITALIANA: dalla VITTORIA del 2006 al FALLIMENTO MONDIALE
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