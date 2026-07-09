Le forze armate israeliane hanno dichiarato che resteranno nell’area occupata del Libano fino al disarmo di Hezbollah. Contestualmente, hanno annunciato che la zona cuscinetto, di circa 620 chilometri quadrati e composta da numerosi villaggi, verrà sgomberata dai residenti. Israele ha inoltre precisato che non si ritirerà completamente dall’area, mantenendo la presenza militare fino al raggiungimento dell’obiettivo di disarmo.

Le forze armate di Israele (Idf) “continueranno a rimanere” nell’area del Libano occupata “fino al disarmo di Hezbollah”, mentre la “zona cuscinetto” stabilita da Tel Aviv, che si estende per circa 620 chilometri quadrati e comprende decine di villaggi, “sarà sgomberata dai suoi abitanti”. L’annuncio è arrivato dal ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, che ha respinto le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui Israele si ritirerà dal Paese dei Cedri. “Ne ho parlato con Bibi (il premier Netanyahu, ndr). Penso che lo faranno. Penso che lo vogliano. Vanno d’accordo con il Libano, stanno firmando degli... 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Tpi.it - Israele smentisce Trump: non si ritirerà dal Libano e sfollerà le zone occupate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump pressures Israel into ceasefire deal with Hezbollah

Notizie e thread social correlati

Israele e Libano, accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono HezbollahIsraele e Libano hanno confermato il rinnovo del cessate il fuoco e l’istituzione di zone di sicurezza nel territorio libanese, escludendo Hezbollah.

Libano sotto le bombe, l’ira di Trump contro IsraeleUn raid israeliano ha colpito un quartiere residenziale a Beirut, causando almeno cinque morti e diversi feriti.

Argomenti più discussi: Trump: 'Colloqui con l'Iran a Doha'. Ma Teheran smentisce; Usa-Iran, è giallo sull’incontro a Doha. Trump: Si farà oggi. Teheran smentisce; Il giallo del vertice di Doha. L’Iran smentisce nuovi colloqui, Trump replica: li avete chiesti voi; Confusione in Medio Oriente: Trump annuncia incontro con Iran a Doha, Teheran smentisce.

purtroppo per il popolo palestinese, la complicità dell'ONU con Hamas non si smentisce. - X x.com

Nessuna trattativa a nessun livello: l'Iran smentisce l'affermazione di Donald Trump riguardo a colloqui previsti tra gli Stati Uniti a Doha reddit

USA-Iran, tra fondi sbloccati e smentite sul nucleare. E Israele apre al piano di ritiro in LibanoI negoziati fra Usa e Iran proseguono fra dichiarazioni e smentite, minacce e diplomazia. Oggi è stata annunciata l'intesa per lo sblocco di 12 miliardi di dollari dei fondi congelati a Teheran, anche ... msn.com