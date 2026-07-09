Israele si prepara a possibili escalation militari tra Iran e Libano, con scenari di guerra ancora incerte. Nel frattempo, arriva in edicola il primo numero di una lunga serie storica in due parti, disponibile dal 29 luglio. La pubblicazione include anche storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il noto analista israeliano Danny Citrinowicz, che già prima del 28 febbraio aveva criticato il piano di attacco all’Iran di Benyamin Netanyahu e Donald Trump, ieri è tornato a sollecitare gli Usa (e Israele) a fare un bagno di realtà e umiltà. «Se la priorità di Washington è raggiungere un accordo duraturo con l’Iran, allora dovrà accettare che non c’è un ritorno allo status quo che esisteva nello Stretto di Hormuz prima del 28 febbraio», ha scritto su X. Dal punto di vista di Teheran, ha aggiunto, «le regole del gioco sono cambiate e non è probabile che (l’Iran) inverta la rotta a causa di pressioni aggiuntive». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilmanifesto.it - Israele pronto a nuovi scenari di guerra tra Iran e Libano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israele pronto a riprendere la guerra se i negoziati con lIran falliscono

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, Israele: “Ucciso il nuovo capo militare di Hamas, sono morti che camminano”. Nuovi raid a Gaza e in LibanoIsraele ha annunciato di aver ucciso il nuovo comandante militare di Hamas, definendo le vittime come “morti che camminano”.

Guerra in Iran, news. In vigore cessate il fuoco in Libano tra Hezbollah e IsraeleÈ stato firmato un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele in Libano, con l’accordo che entra in vigore immediatamente.

Temi più discussi: Israele pronto a nuovi scenari di guerra tra Iran e Libano; A Roma il nuovo round dei negoziati Israele-Libano la prossima settimana; Libano, la pace passa per Roma: nuovi colloqui il 15 e 16 luglio. Israele: c’è speranza; Hamas scioglie il suo governo. A Gaza e in Libano nuovi raid di Israele.

Il rapporto dice che il Primo Ministro britannico Starmer è pronto a dimettersi, ma una fonte afferma che è ancora concentrato sul lavoro reddit

Iran lancia missili su Israele in risposta a raid su Beirut, Idf studia una rispostaNuova ondata di missili iraniani su Israele domenica sera dopo i raid dell'Idf su Beirut, che avevano ricevuto il via libera di Trump. I Pasdaran hanno minacciato ulteriori attacchi in caso di ... it.euronews.com

Israele-Libano: nuovi negoziati a Washington giovedì mentre l'Ue discute sospensione accordiNuovi colloqui di pace tra Israele e Libano tentano di frenare il conflitto. Intanto, l'Ue dibatte su possibili sanzioni contro Israele per le violazioni dei diritti umani, con posizioni divise. Sul ... it.euronews.com