Iran-Usa il petrolio verso gli 80 dollari Sbandano le Borse giù Milano
Il prezzo del petrolio si avvicina agli 80 dollari mentre le borse globali registrano cali, con Milano che perde l’1,2%. I timori legati a nuovi rischi geopolitici e alla possibile fine dell’accordo tra Iran e Stati Uniti hanno influenzato i mercati finanziari. Dopo settimane di stabilità grazie a ipotesi di un accordo di pace duraturo, il settore energetico mostra segnali di tensione.
I nuovi rischi geopolitici e i timori per la fine dell'accordo tra Iran e Stati Uniti spingono le borse di tutto il mondo a scendere, con Milano che arretra dell'1,2%, e il petrolio a rafforzarsi dopo settimane in cui la stabilità portata da un possibile accordo di pace duraturo aveva dato tregua al settore energetico. A preoccupare i mercati è la nuova possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, cosa che riporterebbe il mondo indietro nel tempo, aumentando i rischi e facendo crescere le possibilità di una recessione o di una crisi energetica. Ieri dopo i nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, sia Donald Trump sia il Pentagono hanno minacciato un nuovo blocco al transito delle merci. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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