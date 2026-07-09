Il prezzo del petrolio si avvicina agli 80 dollari mentre le borse globali registrano cali, con Milano che perde l’1,2%. I timori legati a nuovi rischi geopolitici e alla possibile fine dell’accordo tra Iran e Stati Uniti hanno influenzato i mercati finanziari. Dopo settimane di stabilità grazie a ipotesi di un accordo di pace duraturo, il settore energetico mostra segnali di tensione.

I nuovi rischi geopolitici e i timori per la fine dell'accordo tra Iran e Stati Uniti spingono le borse di tutto il mondo a scendere, con Milano che arretra dell'1,2%, e il petrolio a rafforzarsi dopo settimane in cui la stabilità portata da un possibile accordo di pace duraturo aveva dato tregua al settore energetico. A preoccupare i mercati è la nuova possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, cosa che riporterebbe il mondo indietro nel tempo, aumentando i rischi e facendo crescere le possibilità di una recessione o di una crisi energetica. Ieri dopo i nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, sia Donald Trump sia il Pentagono hanno minacciato un nuovo blocco al transito delle merci. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Iran-Usa, il petrolio verso gli 80 dollari. Sbandano le Borse, giù Milano

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SHOCK PETROLIO: Verso i 200 Dollari Cosa sta succedendo davvero (Non è come dicono)

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