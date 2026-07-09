Iran Trump | Li abbiamo colpiti con grande forza

Il presidente americano ha dichiarato di aver colpito un obiettivo in Iran con grande forza, affermando che ogni attacco subito viene replicato con venti. La sera precedente, gli Stati Uniti hanno effettuato un'azione militare nel paese. Trump ha parlato a bordo dell’Air Force One, mentre tornava a Washington dal vertice Nato. Non sono stati forniti dettagli sugli obiettivi colpiti o sui danni causati.

(LaPresse) – “Li abbiamo appena colpiti con grande forza. Ogni volta che ci colpiscono, noi li colpiremo 20 volte. E lo abbiamo fatto ieri sera”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump a bordo dell’Air Force One, mentre tornava a Washington dal vertice Nato, in merito agli attacchi notturni degli Usa in Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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