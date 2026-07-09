Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi aerei contro l’Iran, pochi giorni dopo che il presidente americano ha dichiarato la fine della tregua con Teheran al vertice della Nato ad Ankara. La risposta di Teheran è stata immediata, senza comunicazioni ufficiali. Nessun dettaglio sulle modalità o sui danni riportati dalle parti è stato reso noto. La situazione rimane tesa tra i due paesi, con escalation di azioni militari nella regione.

Dopo che ieri, al vertice della Nato ad Ankara, il presidente Usa Donald Trump ha detto a chiare lettere che la tregua con l’Iran è terminata, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro l’Iran. La risposta di Teheran è pressoché immediata: vengono colpiti gli Stati arabi del Golfo. Questa mattina presto gli Usa hanno infatti sferrato altri attacchi aerei contro l’Iran. Teheran ha preso di mira il Bahrein, il Kuwait e il Qatar. La guerra in Iran e Medioriente – tutte le notizie di oggi, 9 luglio Inizio diretta: 090726 07:30 Fine diretta: 090726 23:30 Punti chiave. 07:32 090726 Guardie Rivoluzionarie: Usa colpiscono ponti verso... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, nuovi attacchi Usa e risposta immediata di Teheran – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

Notizie e thread social correlati

Stati Uniti e Iran, Trump non esclude nuovi attacchi. La risposta di TeheranIl presidente degli Stati Uniti ha affermato che c’è una “possibilità concreta” di riprendere attacchi militari contro l’Iran, mentre Teheran ha...

Usa-Iran, si torna agli attacchi incrociati. I raid americani, la risposta di Teheran. Trump: «Hanno lanciato 4 droni contro le navi ad Hormuz» – La direttaGli Stati Uniti hanno condotto raid contro obiettivi in Iran, che ha risposto accusando Washington di aver distrutto un accordo per ridurre le...

Temi più discussi: Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'; Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati; Trump: L'intesa è finita. È di nuovo guerra tra Iran e Usa; Summit Ankara: dichiarazione finale su Iran e mutua difesa articolo 5.

Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati - X x.com

Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran dopo che tre navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz reddit

Nuovi raid Usa sull'Iran, colpiti ponti ferroviari. Ira di Teheran: 'Hormuz apre solo alle condizioni iraniane'Il primo attacco americano alle infrastrutture iraniane dopo il cessate il fuoco. Risuonano le sirene antiaeree in Kuwait e Bahrein, udite esplosioni. Il capo negoziatore agli Usa: 'Non sprecate energ ... ansa.it

Iran, nuovi attacchi Usa: Colpiti 90 obiettivi militari. Riposta Pasdaran: missili e droni su basi americane Kuwait e BahreinLe forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, al fine di indebolire ulteriormente la capacità ... ilmessaggero.it