Iran le spoglie di Khamenei arrivate a Mashhad per l' inumazione

I resti dell'ayatollah Ali Khamenei sono arrivati a Mashhad in aereo, dopo sei giorni di cerimonie che si sono svolte in diverse città dell'Iran e dell'Iraq.

Milano, 9 lug. (askanews) - I resti dell'ayatollah Ali Khamenei, dopo sei giorni di cerimonie in diverse città dell'Iran e dell'Iraq, sono arrivati a Mashhad a bordo di un aereo. Khamenei verrà poi sepolto nel Santuario di Reza, il luogo di culto più importante dell'Iran. Si prevede la partecipazione di milioni di persone. Citato in televisione, il governatore di Mashhad, Hassan Hosseini, ha dichiarato di aspettarsi 15 milioni di persone - cinque volte la popolazione della città - per i funerali. La cerimonia è prevista per le 14 ora locale (11:30 ora italiana) nella sua città natale, dopo essere stata rinviata a causa dei ritardi nel trasferimento della salma dall'Iraq. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ali Khamenei's Sons Attend Funeral in Tehran

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