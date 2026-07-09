Il petrolio ha registrato un aumento dell’8% ieri, in parte dovuto alla speculazione, oltre alla reazione agli attacchi a Hormuz. Nel frattempo, le scorte di greggio sono ai minimi storici, aumentando il rischio di carenze sul mercato. La situazione ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza delle forniture energetiche e ha alimentato le operazioni dei trader che puntano sui prezzi in salita.

C'è anche la speculazione, non solo la reazione a caldo agli attacchi incrociati su Hormuz, dietro il rally di ieri del petrolio salito fino all'8%. Colpa di quel mucchio di opzioni futures ("put" e "call", di vendita e acquisto, ndr) posizionate intorno a un valore del Brent pari a 80 dollari al barile. Sono almeno 50mila, raccontano i monitor, le opzioni posizionate su circa 50 milioni di barili di petrolio (praticamente la stessa quantità di greggio promessa dal Venezuela agli Usa) visto proprio a 80 dollari dai futures di settembre. Qualcosa in più, 75mila lotti (perlopiù "di acquisto"), erano agganciati a quota 85 dollari.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilmessaggero.it - Iran, il ritorno in campo degli speculatori: ma il vero rischio sono le scorte ai minimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: Gli Stati Uniti sono vicini a completare la missione in Iran

Notizie e thread social correlati

Gli Usa ai minimi, ma la crisi energetica travolge le scorte di petrolio in tutto il mondoLe scorte mondiali di petrolio sono ai minimi storici, con le riserve negli Stati Uniti che raggiungono livelli molto bassi.

Emergenza sangue scorte ai minimi storici, Avis e associazione microcitemici: "Terapie a rischio"Le scorte di sangue sono arrivate a livelli molto bassi, raggiungendo il minimo storico.

Temi più discussi: Iran news oggi, colloqui a Doha su accordo con Usa: escluso un incontro diretto; Ritorno a Teheran; Il FTSE 100 cala con il ritorno dell'incertezza sull'Iran; Guerra Iran, oltre 20mila gli italiani rientrati da inizio crisi: Tajani conferma situazione in miglioramento.

Il ritorno dello J.D. Volto dell’accordo con l’Iran, in costante ascesa nei sondaggi, sempre più presente sui media. La calda estate di Vance, che ha sorpassato Rubio come erede designato di Trump (almeno per ora) x.com

Trump insiste sul fatto che l'Iran ha accettato di permettere ispezioni nucleari in futuro, nonostante le dichiarazioni dell'Iran che affermano il contrario reddit

Guerra, ultime notizie. Senato Usa approva risoluzione per bloccare azione militare di Trump in IranIl Senato Usa ha approvato per la prima volta una risoluzione sui poteri di guerra volta a bloccare un’azione militare degli Stati Uniti contro l’Iran. Il voto arriva mentre i legislatori osservano ... ilsole24ore.com

Vance: Hormuz è aperto, ok Iran al ritorno ispettori dell’Aiea è una pietra miliareI colloqui tra Iran e Stati Uniti si sono conclusi con successo in Svizzera. Le discussioni si sono svolte in un clima positivo e costruttivo e hanno portato a progressi incoraggianti, ha dichiarato ... ilsole24ore.com