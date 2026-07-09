Ior | Marina Natale nuovo membro del Consiglio di Sovrintendenza

Marina Natale è entrata a far parte del Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto per le Opere di Religione. Secondo un comunicato dello Ior, ha più di trent’anni di esperienza in ruoli di vertice in istituzioni bancarie e finanziarie di rilievo. La nomina è stata annunciata ufficialmente di recente. Natale sostituirà un membro precedente nel consiglio di sovrintendenza dell’ente.

Un nuovo ingresso nel Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto per le Opere di Religione. Si tratta, si legge in un comunicato dello Ior, di Marina Natale che vanta oltre trent’anni di esperienza maturata in posizioni di vertice presso alcune delle principali istituzioni del settore bancario e finanziario. Un lungo percorso che le ha permesso di sviluppare profonde competenze in ambito strategico, finanziario e di governance ma anche una significativa esperienza nelle operazioni straordinarie e nei processi di trasformazione aziendale. La carriera di Marina Natale inizia nel 1988 presso Credito Italiano e dal 1997 assume la responsabilità dell’area M&A e Business Development. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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