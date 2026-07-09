Battuto anche Giulio Andreotti che, con “Visti da vicino” raggiunse il record. Io sono Giorgia, l’autobiografia di Giorgia Meloni, supera la soglia delle 400mila copie e diventa il libro di un politico italiano più letto in assoluto. Con un andamento delle vendite che registra una lettura abituale del testo, anche a distanza di anni dalla pubblicazione. Venduto in tutto il mondo. L’autobiografia di Giorgia Meloni è stata letta non solo in Italia dove ha raggiunto le duecentomila copie ma anche in Francia, Germania, Svizzera, negli Stati Uniti, addirittura in India. Un libro che ha conquistato lettori da ogni latitudine, europea e intercontinentale, e che è ancora uno dei più acquistati su Amazon. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Io sono Giorgia” batte anche il record di Andreotti: è il libro di un politico italiano più venduto di sempre

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