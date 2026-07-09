Investimenti per 100 milioni nello stabilimento casertano di Manucor
È stato annunciato un piano di investimenti di circa 100 milioni di euro per lo stabilimento di Sessa Aurunca della Manucor S.p. L'investimento mira a potenziare le strutture produttive e aggiornare le tecnologie utilizzate nello stabilimento. La cifra rappresenta una delle principali somme allocate negli ultimi anni per questa realtà industriale. I dettagli sul cronoprogramma e le modalità di distribuzione dei fondi non sono stati ancora comunicati. La decisione segue un periodo di espansione e rinnovamento aziendale.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ previsto un programma di investimenti di quasi 100 milioni di euro per lo stabilimento di Sessa Aurunca della Manucor S.p.A.. Emerge dal piano industriale che l’azienda ha presentato ai sindacati a Roma, presso la sede di Confindustria in viale dell’Astronomia. L’iniziativa conferma la volontà del gruppo imprenditoriale bulgaro Plastchim-T Group, leader europeo nella produzione di film per imballaggi flessibili e azionista di Manucor S.p.A. dal 2024, di puntare con decisione sul Sud Italia e, in particolare, sul sito produttivo di Sessa Aurunca, considerato un asset strategico nelle prospettive di crescita dell’intero Gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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