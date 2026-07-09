investimenti per 100 milioni nello stabilimento casertano di manucor

Notizia in breve

È stato annunciato un piano di investimenti di circa 100 milioni di euro per lo stabilimento di Sessa Aurunca della Manucor S.p. L'investimento mira a potenziare le strutture produttive e aggiornare le tecnologie utilizzate nello stabilimento. La cifra rappresenta una delle principali somme allocate negli ultimi anni per questa realtà industriale. I dettagli sul cronoprogramma e le modalità di distribuzione dei fondi non sono stati ancora comunicati. La decisione segue un periodo di espansione e rinnovamento aziendale.