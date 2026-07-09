Inter UFFICIALE | Provedel è un nuovo giocatore nerazzurro

L'Inter ha annunciato ufficialmente l'acquisto del portiere Ivan Provedel. Dopo aver svolto le visite mediche, il giocatore si è recato presso la sede del club per firmare il contratto. Questa operazione segna il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato per la squadra. Provedel arriva a Milano proveniente da una squadra di Serie A.

L’Inter mette a segno il primo colpo della sua sessione estiva di calciomercato: Ivan Provedel. Arrivato a Milano nella giornata di ieri per svolgere le consuete visite mediche di rito, il portiere si è poi recato nella sede del club nerazzurro per la firma del contratto. Il classe 1994 arriva dalla Lazio per 3 milioni di euro, cifra pattuita dopo le diverse resistenze del presidente biancoceleste Lotito degli ultimi giorni. L’ex Spezia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e completa il reparto dei portieri che ha visto l’addio di Yann Sommer. Provedel arriva per essere la naturale riserva di Josep Martinez, sul quale i nerazzurri hanno deciso di puntare nella prossima stagione affidandogli le chiavi della porta interista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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