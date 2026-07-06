Chalobah resta nel mirino di Inter e Como ma i lariani stanno valutando anche altri obiettivi
Il centrocampista del Chelsea è ancora nel mirino di Inter e Como, ma le richieste economiche del club londinese stanno frenando le trattative. I lombardi stanno valutando anche altri obiettivi, considerando diverse opzioni per rinforzare la rosa. La situazione rimane in evoluzione, con le due società che monitorano la situazione e valutano alternative.
di Paolo Moramarco Chalobah resta nel mirino di Inter e Como,ma le richieste economiche del Chelsea frenano. Lariani stanno riflettendo su alternative. Trevoh Chalobah, difensore inglese del Chelsea, è uno dei nomi più caldi nell’attuale finestra estiva di mercato in Italia, conteso da Inter e Como. Entrambe le squadre cercano un giocatore d’esperienza internazionale come il classe 1999, ma devono fare i conti con le richieste economiche dei Blues, che non intendono scendere dai 35 milioni di euro fissati inizialmente. Situazione aggiornata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Como mostra alcune perplessità sulla possibilità di presentare una terza offerta al Chelsea. 🔗 Leggi su Internews24.com
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