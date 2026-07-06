chalobah resta nel mirino di inter e como ma i lariani stanno valutando anche altri obiettivi

Notizia in breve

Il centrocampista del Chelsea è ancora nel mirino di Inter e Como, ma le richieste economiche del club londinese stanno frenando le trattative. I lombardi stanno valutando anche altri obiettivi, considerando diverse opzioni per rinforzare la rosa. La situazione rimane in evoluzione, con le due società che monitorano la situazione e valutano alternative.