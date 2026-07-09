Inter-Khalaili | rifiutata la seconda offerta ma c' è un motivo per sperare

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha rifiutato una seconda offerta per Khalaili. Claudio Raimondi ha riferito che i nerazzurri stanno preparando un'offerta diversa per cercare di portare avanti l'affare.

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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