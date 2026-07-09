L'Inter e la Juventus sono coinvolte in uno scambio di giocatori che potrebbe concretizzarsi durante questa sessione di mercato estivo. Le due società sono al centro di voci insistenti riguardo a un’operazione di trasferimento tra i due club. Si tratta di uno scambio che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane, secondo le fonti di mercato. Non sono stati ancora resi noti i nomi dei calciatori coinvolti.

Il club nerazzurro e quello bianconero finiscono ancora una volta al centro di clamorose voci di mercato. Alla fine Inter e Juventus rischiano davvero di portare a termine una clamorosa operazione di calciomercato nel corso di questa sessione estiva. Entrambe le squadre sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma ora arrivano nuove conferme proprio in merito a un affare tra le rivali storiche. Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’Inter – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’ – starebbe monitorando sempre con grande attenzione la situazione di Andrea Cambiaso, reduce da una stagione altalenante in bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calciomercato.it - Inter-Juve, conferme sullo scambio: ecco i nomi coinvolti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE: È FINITA! VLAHOVIC, SCAMBIO FRATTESI, DIBU, LUCUMI, MUHAREMOVIC, CAMBIASO, MIRETTI, KOLO…

Notizie e thread social correlati

Serate milanesi con le escort, coinvolti giocatori Inter, Milan e Juve: i nomiA Milano si sono svolte serate a base di incontri con escort coinvolgendo almeno settanta calciatori provenienti da alcune delle principali squadre...

Frattesi aspetta la Juve e Spalletti. Due nomi sul tavolo per uno scambio con l'InterDavide Frattesi è in uscita dall'Inter dopo una stagione senza gol e con poche presenze.

Temi più discussi: Il punto sul mercato: Dumfries al Real e le mosse di Juventus e Como; De Vrij: Con l'Inter l'anno scorso ho giocato poco, al Panathinaikos per tornare importante; NEWS - Svilar, Roma chiara! Zaniolo, Solet, Khalaili, Dybala, Suzuki, Sucic, Liberali ed è fatta per Daffara; La Juve tenta la spallata all'Inter per Jones: Napoli, Cajuste piace al Genoa.

Sgarbo Juve con Solet, ora l’Inter fa sul serio per LucumiInter e Juventus restano sulle tracce di Jhon Lucumí: i nerazzurri accelerano, ma entrambe attendono la scadenza della clausola del 15 luglio. tuttojuve.com

Calciomercato Juventus h24 - Kolo si complica. Incontro con l’Udinese per Solet. Summit anche per il Dibu Martinez. Si rivede Vlahovic. Piace Pellegrino. Tottenham su Di ...Il calciomercato della Juventus minuto per minuto: indiscrezioni, trattative e operazioni, fino al gong finale fissato per le 20 del 1° settembre ... tuttojuve.com