Inter il ritorno di Aleksandar Stankovic | la scommessa di Cristian Chivu

L’Inter ha annunciato il ritorno di Aleksandar Stankovic, che assumerà un ruolo nel settore tecnico. Il club ha ufficializzato il suo ingresso, dopo averlo già avuto in passato come calciatore. Stankovic si unirà allo staff nerazzurro, in una fase di rinnovamento. La società ha confermato la sua gratitudine per il contributo dato in passato e ha sottolineato l’importanza della sua esperienza. Il ritorno è stato accolto con entusiasmo dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Dal trionfo in Belgio alla recompra nerazzurra: il “figlio d’arte” pronto a prendersi il centrocampo. Un altro Stankovic all’Inter. « Lo ringrazierò a vita. Sono contentissimo di rivederlo ». Con queste parole cariche di affetto e riconoscenza, pronunciate direttamente dalla sala trofei della sede dell’Inter, Aleksandar Stankovic ha salutato il suo mentore Cristian Chivu. Il legame tra i due, forgiato negli anni del settore giovanile, è pronto a rinnovarsi su un palcoscenico ben più prestigioso: la prima squadra nerazzurra campione d’Italia. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo La Gazzetta dello Sport il ventenne centrocampista non rientra in nessun piano di cessione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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