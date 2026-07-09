InsideUsa – Trump rilancia il mito dell’eccezionalismo | ecco perché

Il testo annuncia una nuova edizione di #InsideUsa, la rubrica settimanale dedicata alle dinamiche politiche e culturali degli Stati Uniti. Viene menzionato che Trump ha rilanciato il tema dell’eccezionalismo americano, ma non vengono forniti dettagli specifici sulle sue dichiarazioni o sui motivi di questa ripresa. La comunicazione si rivolge direttamente ai lettori, invitandoli a seguire il focus sui retroscena che influenzano il paese.

Carissime lettrici, cari lettori, Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana, nell’articolo riservato agli abbonati di InsideUsa, vi parliamo del discorso pronunciato dal presidente Donald Trump in occasione del Giorno dell’Indipendenza (250esimo anniversario) del 4 luglio. Nel suo speech, ha ripreso il mito dell’eccezionalismo americano, abbandonando definitivamente la maschera dell’outsider per abbracciare posizioni neoconservatrici e retoriche anti-comuniste estreme. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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