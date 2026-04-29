Il mito della persona forte | ecco perché reprimere le emozioni non ci rende invincibili

Recentemente si è parlato molto del modo in cui le persone spesso cercano di nascondere le proprie emozioni per apparire più forti o invincibili. Questa tendenza si lega a un modello culturale che premia la fermezza e la resistenza, portando alcuni a reprimere sentimenti come tristezza o paura. Tuttavia, studi e testimonianze indicano che questa modalità può avere effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere generale.

Facciamo un gioco di velocità: io ti faccio una domanda e tu mi dici le prime cose che ti vengono in mente, così di pancia, senza troppi ragionamenti e senza dover fare bella figura, siamo sole io e te, ma io qui non ho orecchie. Pronta? Domanda 1: come deve essere un uomo?. Domanda 2: come deve essere una donna?. Noti differenze? Quasi sempre la nostra pancia sa di stereotipo. Quello più legato al maschile è la forza: l’uomo deve essere forte, non deve piangere, non prendersela per le piccole cose, non mostrarsi sensibile. Poi c’è la donna, che sì poteva piangere, ma non piagnucolare perché dava fastidio, e doveva essere gentile e servizievole.🔗 Leggi su Dilei.it

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