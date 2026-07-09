Inps | gli incentivi economici alle famiglie frenano il lavoro femminile

Gli incentivi economici alle famiglie, come l’assegno unico e i bonus natalità, sono stati associati a un lieve aumento delle nascite. Tuttavia, questi strumenti sembrano avere un impatto limitato sul mercato del lavoro femminile. La presenza di tali misure non sembra aver portato a un incremento significativo dell’occupazione tra le donne, che continuano a incontrare ostacoli nel mantenere o trovare un impiego stabile.

Gli incentivi economici alle famiglie, come l’assegno unico e universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento – seppur contenuto – delle nascite. Dall’altra parte, però, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l’Inps, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nel rapporto annuale. Nello specifico, l’accesso al bonus asilo nido ha determinato un aumento della probabilità di occupazione per le madri di circa sei punti percentuali. Il lavoro da remoto si conferma uno strumento efficace per ridurre fino all’87% la “child penalty”, ovvero la penalizzazione delle carriere derivante dall’avere un figlio, e per aumentare le retribuzioni (fino a 1. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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