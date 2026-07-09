Innovazione Parthenope rilancia il patto con il Mit | Così crescono le startup

Notizia in breve

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha firmato nuovamente un accordo con il Massachusetts Institute of Technology. L’obiettivo è favorire la crescita delle startup attraverso progetti condivisi e programmi di formazione congiunti. L’accordo prevede scambi di studenti, ricercatori e risorse tra le due istituzioni, con l’intento di promuovere l’innovazione e lo sviluppo di nuove imprese nel settore tecnologico. La firma si inserisce in una strategia di collaborazione a lungo termine.