Innovazione Parthenope rilancia il patto con il Mit | Così crescono le startup
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha firmato nuovamente un accordo con il Massachusetts Institute of Technology. L’obiettivo è favorire la crescita delle startup attraverso progetti condivisi e programmi di formazione congiunti. L’accordo prevede scambi di studenti, ricercatori e risorse tra le due istituzioni, con l’intento di promuovere l’innovazione e lo sviluppo di nuove imprese nel settore tecnologico. La firma si inserisce in una strategia di collaborazione a lungo termine.
C'è un filo che da anni lega l'Università degli Studi di Napoli Parthenope al Massachusetts Institute of Technology. Un filo che si è appena rinsaldato con un nuovo accordo tra le due istituzioni, capace di aprire una fase inedita nella collaborazione e di trasformare, ancora una volta, la ricerca in leva concreta di sviluppo per il territorio campano. Il cuore della nuova intesa si chiama Boost, un programma pensato per accompagnare le startup innovative nel momento più delicato della loro esistenza: quello dello scale-up, quando un'impresa giovane deve dimostrare di saper reggere il confronto con i mercati internazionali, attrarre capitali freschi e consolidare un modello di business ancora acerbo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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