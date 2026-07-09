Innovazione le pagelle Ue | l’Italia cresce ma resta a metà classifica

L’Italia migliora nell’innovazione ma resta nel gruppo degli “innovatori moderati”. È quanto emerge dall’European Innovation Scoreboard 2026 della Commissione europea, che colloca il Paese al 13° posto tra i 27 Stati membri con un indice pari al 96,2% della media Ue. Rispetto al 2019 la performance italiana è cresciuta di 15 punti percentuali, oltre l’incremento medio europeo (+11,6 punti), mentre nell’ultimo anno - quando l’Italia era al 14° posto - il miglioramento è stato del 5 per cento. Tra i principali punti di forza figurano le domande di registrazione dei disegni industriali, settore in cui l’Italia è prima nell’Unione, la produttività delle risorse, anch’essa al primo posto, e l’adozione del cloud computing da parte delle imprese (pari al 68% delle imprese). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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