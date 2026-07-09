Inler ha dichiarato che l’Udinese intende rinnovare il contratto di Zaniolo, anche se devono ancora definire alcuni dettagli. Ha precisato che la volontà del club è quella di mantenere il giocatore, senza indicare eventuali ostacoli o differenze ancora da risolvere. La trattativa prosegue con incontri in programma per chiarire gli ultimi aspetti del rinnovo. Nessuna indicazione è stata data su altre squadre o offerte, e il discorso si concentra esclusivamente sulla volontà di proseguire insieme.

di Francesco Spagnolo Inler si è soffermato sul futuro di Zaniolo confermando che la volontà dell’Udinese è quella di rinnovare con il giocatore. I dettagli. Nelle ultime settimane Zaniolo è stato accostato con insistenza alla Juventus, da sempre alla ricerca di profili di grande qualità per rinforzare il proprio reparto offensiv o. Le voci di un forte interesse da parte del club bianconero di Torino hanno inevitabilmente acceso i riflettori sulla sua attuale situazione contrattuale con i friulani. A fare chiarezza sul futuro del giocatore ci ha pensato la dirigenza del club di Udine, intenzionata a blindare il proprio giocatore e a spegnere sul nascere i sogni della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inler allontana Zaniolo dalla Juve: «Dobbiamo ancora parlare di qualche piccolo dettaglio, ma resta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, prende quota la pista Zaniolo: ecco qualche dettaglioIl Milan sta valutando l'acquisto di Nicolò Zaniolo, inserendolo nella lista dei possibili rinforzi offensivi.

Max Verstappen: “Giornata positiva, dobbiamo solo mettere a punto qualche dettaglio”Le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Montecarlo si sono concluse oggi, segnando l'inizio del weekend del Gran Premio di Monaco 2026.

Si parla di: UDINESE - Inler: Zaniolo resta, ma dobbiamo ancora parlare di qualche piccolo dettaglio.

UDINESE - Inler: Zaniolo resta, ma dobbiamo ancora parlare di qualche piccolo dettaglioIl responsabile dell'Area Tecnica dell'Udinese, Gokhan Inler, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi su Zaniolo. Come avete fatto a rilanciarlo? Secondo me abbiamo messo una pressione pos ... napolimagazine.com

Udinese, Inler: Obiettivo 50 punti. Solet e Zaniolo? A fine campionato tireremo le sommeIntervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il direttore tecnico dell'Udinese Gokhan Inler ha parlato della nuova esperienza esperienza da dirigente della società friulana: Questo club, dove ... m.tuttomercatoweb.com