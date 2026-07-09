Industriali alla finestra | Vicenda irrazionale
Tre aziende del settore industriale hanno presentato offerte diverse. Una riguarda il comparto della Difesa, un’altra un grande gruppo immobiliare, e la terza un’azienda di cantieristica nautica. Le proposte sono state fatte in un contesto di discussione pubblica, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sulle modalità di presentazione. La vicenda ha suscitato reazioni di sorpresa e critiche, definendola “irrazionale” da parte di alcuni osservatori.
Un’offerta legata al comparto della Difesa, un’altra di un colosso nazionale della logistica immobiliare, e poi quella di una altrettanto importante azienda del settore della cantieristica nautica. Sono le tre offerte attorno alle quali starebbero ruotando le valutazioni di Enel per l’assegnazione delle aree dismesse. Dalla fitta cortina di fumo che da anni circonda ogni valutazione del colosso dell’energia circa il riutilizzo delle aree dismesse dell’ex polo spezzino, filtrano alcune indicazioni. Nulla di certo nè di definitivo, ma comunque indicativo della direzione intrapresa verso l’affidamento delle tre porzioni dell’ex centrale di Vallegrande. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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