Industriali alla finestra | Vicenda irrazionale

Notizia in breve

Tre aziende del settore industriale hanno presentato offerte diverse. Una riguarda il comparto della Difesa, un’altra un grande gruppo immobiliare, e la terza un’azienda di cantieristica nautica. Le proposte sono state fatte in un contesto di discussione pubblica, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sulle modalità di presentazione. La vicenda ha suscitato reazioni di sorpresa e critiche, definendola “irrazionale” da parte di alcuni osservatori.