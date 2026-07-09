Un autobus che viaggiava sulla circonvallazione Gianicolense si è improvvisamente sbandato, deviando verso destra e colpendo un suv. L’incidente ha causato il travolgimento di otto auto e si è verificato mentre l’autista si sentiva male. Nello stesso arco temporale, a Testaccio, un motociclista è deceduto in un incidente stradale.

L’autobus sbanda all’improvviso mentre percorre circonvallazione Gianicolense. Devia verso destra e colpisce un suv, che trascina per alcune decine di metri. Quindi si schianta su altri veicoli parcheggiati accanto al marciapiede, che schizzano contro le vetrate di una banca e contro le vetrine dei negozi. Al volante del torpedone dell’Atac c’è l’autista riverso sul cruscotto: qualche istante prima è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del bus. Poteva finire male l’incidente che si è verificato ieri pomeriggio, alle 14 circa, all’altezza del civico 200. Il conducente della vettura, che era senza passeggeri, è stato soccorso da alcuni passanti e quindi trasportato al vicino ospedale San Camillo con un’ambulanza dell’Ares 118 in codice giallo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Incidenti stradali, autista si sente male e il bus travolge otto auto al Gianicolense. A Testaccio morto uno scooterista

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