Incidente sulla Gianicolense | autista Atac si sente male urta 8 veicoli e finisce in ospedale

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un autista Atac di 32 anni ha avuto un malore mentre era alla guida sulla Circonvallazione Gianicolense. L’autista si è sentito male, ha perso il controllo del veicolo e ha urtato otto veicoli fermi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Nessuno degli altri coinvolti ha riportato ferite gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un autista Atac 32enne è stato soccorso in codice giallo, dopo un malore alla guida. Il mezzo ha sbandato e ha urtato 8 veicoli lungo la Circonvallazione Gianicolense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma, autista Atac si sente male per il caldo: autobus si schianta contro un alberoMartedì 30 giugno, un autobus della linea 495 di Roma si è schiantato contro un albero nei Parioli.

San Donaci, due fratelli morti in poche ore: la sorella si sente male dopo la notizia e finisce in ospedaleDue fratelli sono deceduti a poche ore di distanza per un malore improvviso, lasciando sgomento nella comunità locale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web