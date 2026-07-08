Incidente sulla Gianicolense | autista Atac si sente male urta 8 veicoli e finisce in ospedale
Un autista Atac di 32 anni ha avuto un malore mentre era alla guida sulla Circonvallazione Gianicolense. L’autista si è sentito male, ha perso il controllo del veicolo e ha urtato otto veicoli fermi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Nessuno degli altri coinvolti ha riportato ferite gravi.
Un autista Atac 32enne è stato soccorso in codice giallo, dopo un malore alla guida. Il mezzo ha sbandato e ha urtato 8 veicoli lungo la Circonvallazione Gianicolense. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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