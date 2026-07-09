Un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere privato. Durante le operazioni di scarico di una trave pesante, una delle strutture gli è caduta sulla schiena, causando traumi alla colonna vertebrale. L’incidente si è verificato nella frazione di Trisungo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’operaio in ospedale per le cure del caso.

ARQUATA DEL TRONTO Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina nella frazione di Trisungo. Un operaio di 42 anni, originario del Napoletano e dipendente di un’impresa edile con sede in Umbria, è rimasto ferito mentre era impegnato nelle operazioni di scarico di una pesante trave all’interno di un cantiere privato. L’infortunio si è verificato intorno alle 8.30. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio delle autorità competenti, l’operaio stava collaborando alle operazioni di movimentazione del materiale edile quando, durante il sollevamento della trave effettuato con una gru, qualcosa sarebbe andato storto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Incidente sul lavoro ad Arquata, operaio grave: una trave gli finisce sulla schiena, choc nel cantiere. Seri traumi alla colonna vertebrale

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Incidente sul lavoro a Napoli, operaio muore a 46 anni

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