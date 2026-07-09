Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio su un’importante autostrada, causando lo scoppio di un veicolo a grande velocità. Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre si sono formate code chilometriche. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione e i rilievi. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle cause dell’incidente o sull’identità delle vittime.

Un drammatico sinistro ha bloccato nel primo pomeriggio di oggi la principale arteria autostradale che collega il Centro e il Sud Italia, trasformando una normale giornata di spostamenti in uno scenario di pura emergenza. Il gravissimo impatto, avvenuto nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello in direzione Napoli, ha visto coinvolti un mezzo pesante e una vettura, provocando pesantissime ripercussioni sulla viabilità e richiedendo l’intervento immediato di una macchina di soccorso estremamente complessa. La dinamica, che è ora al vaglio delle autorità competenti, si è consumata in una manciata di secondi lungo le corsie di marcia veloci, paralizzando la circolazione e intrappolando centinaia di automobilisti sotto il sole estivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente mortale in autostrada, lo scoppio fatale a tutta velocità. Code chilometriche

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INCIDENTE TERRIBILE SULL'AUTOSTRADA! Camion Coinvolti e Chiusura Totale!

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