inchiesta roma tornano liberi i sette anarchici arrestati

Il Tribunale del Riesame ha deciso di rimettere in libertà sette anarchici arrestati a giugno dalla polizia. Gli arresti erano stati eseguiti nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. La decisione è arrivata dopo l’udienza di riesame, che ha accolto le richieste degli avvocati difensori. I sette sono stati sottoposti a misure cautelari, ma ora sono liberi senza restrizioni. La vicenda riguarda attività legate all’ambiente anarchico e ai loro presunti coinvolgimenti.

Tornano liberi i sette anarchici arrestati a giugno dalla polizia dopo un'indagine della Procura di Roma. Il Tribunale del Riesame, accogliendo l'istanza avanzata dal collegio difensivo composto dagli avvocati Calia, Grenci, Rossi Albertini e Mosini che denunciavano ''l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un' associazione e la sua connotazione terroristica'', ha annullato l'ordinanza del gip che aveva disposto cinque misure cautelari in carcere e due ai domiciliari ordinandone la scarcerazione. L'accusa era di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e per due degli arrestati anche di aver concorso nella realizzazione di attentato a impianti di pubblica utilità, interruzione di pubblico servizio e istigazione per delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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