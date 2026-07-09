La Procura Federale ha avviato un'inchiesta su Calhanoglu e Dimarco. Sono state aperte indagini ufficiali in relazione alle attività del mondo ultras di San Siro. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui capi d'accusa o sulle accuse precise. La procedura riguarda possibili comportamenti illeciti collegati agli eventi nello stadio. Le verifiche sono in corso e non ci sono ancora decisioni ufficiali o comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sportive.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. La Procura Federale ha avviato i primi passi formali in merito agli sviluppi dell’ inchiesta sul mondo ultras di San Siro. Il procuratore capo Giuseppe Chiné ha presentato una richiesta ufficiale alla Procura di Milano per ottenere l’accesso completo agli atti e ai verbali d’indagine. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attenzione della giustizia sportiva si concentra sulle recenti dichiarazioni di Marco Ferdico, le quali descrivono presunti rapporti di vicinanza tra alcuni tesserati e i vertici della tifoseria organizzata. ULTIMISSIME Le rivelazioni sui giocatori della squadra di Chivu. Le testimonianze raccolte dagli inquirenti mettono in luce i contatti avuti da due elementi cardine della rosa a disposizione del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta Curve, la Procura Federale si muove su Calhanoglu e Dimarco. La situazione

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