Inchiesta Curve la Procura Federale si muove su Calhanoglu e Dimarco La situazione

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura Federale ha avviato un'inchiesta su Calhanoglu e Dimarco. Sono state aperte indagini ufficiali in relazione alle attività del mondo ultras di San Siro. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui capi d'accusa o sulle accuse precise. La procedura riguarda possibili comportamenti illeciti collegati agli eventi nello stadio. Le verifiche sono in corso e non ci sono ancora decisioni ufficiali o comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sportive.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. La  Procura Federale  ha avviato i primi passi formali in merito agli sviluppi dell’ inchiesta sul mondo ultras di San Siro. Il procuratore capo  Giuseppe Chiné  ha presentato una richiesta ufficiale alla  Procura di Milano  per ottenere l’accesso completo agli atti e ai verbali d’indagine. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, l’attenzione della giustizia sportiva si concentra sulle recenti dichiarazioni di  Marco Ferdico, le quali descrivono presunti rapporti di vicinanza tra alcuni tesserati e i vertici della tifoseria organizzata. ULTIMISSIME Le rivelazioni sui giocatori della squadra di Chivu. Le testimonianze raccolte dagli inquirenti mettono in luce i contatti avuti da due elementi cardine della rosa a disposizione del tecnico  Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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