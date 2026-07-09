Incendio nell'area di servizio a Polla | fermato 51enne caccia al complice

Un uomo di 51 anni di Polla è stato fermato e indagato per aver dato fuoco al bar di un’area di servizio sulla statale il 12 giugno 2026. La polizia sta cercando un possibile complice coinvolto nell’incendio. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o eventuali danni è stato comunicato.

Un 51enne di Polla (Salerno) è indagato per incendio: avrebbe dato fuoco al bar dell'area di servizio lungo la statale il 12 giugno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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