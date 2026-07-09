Un incendio si è sviluppato in una fabbrica nel cuore dell’Europa centrale, causando la distruzione di un grande deposito di stoccaggio. Le fiamme hanno avvolto il magazzino, portando alla perdita di molte merci e materiali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

Un disastroso rogo ha cancellato in poche ore una parte significativa della storia manifatturiera e commerciale recente, riducendo in cenere un immenso deposito di stoccaggio situato nel cuore dell’Europa centrale. Le fiamme hanno aggredito una storica struttura industriale, un tempo cuore pulsante della produzione calzaturiera, provocando un danno economico di proporzioni drammatiche per il noto marchio di calzature Vasky. Secondo i primi riscontri forniti direttamente dai vertici societari, la furia del fuoco ha letteralmente polverizzato ben 70.000 paia di scarpe, oltre a un quantitativo impressionante di capi di abbigliamento pronti per la distribuzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio devastante, in fiamme un’altra fabbrica. La situazione

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