La procura di Milano ha aperto un’indagine sull’incendio divampato nella notte in un deposito Brt alla Bovisa. Le forze dell’ordine stanno esaminando diverse ipotesi e non si esclude che il rogo possa essere stato doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le verifiche. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte o sui danni ancora non è stata resa nota.

La procura di Milano indaga sul maxi incendio della notte scorsa alla Bovisa in una delle principali sei della Brt. Molte le ipotesi allo studio: non si esclude che si tratti di un incendio doloso. Ma il rogo potrebbe essere anche partito da un pacco di circa 10 chili che era stato appoggiato sul pianale pronto per essere trasferito su un camion diretto a Torino. Come ha testimoniato il dipendente della società di logistica, dopo le 19, ha prelevato dal nastro trasportatore il pacco 50X30X30 centimetri, al tatto, ha sentito calore. Ma senza farci troppo caso lo ha sistemato sulla piattaforma e si è voltato per prelevare un altro pacco. Nel momento in cui si è rigirato verso la piattaforma ha visto prima del fumo, poi le fiamme a alla fine ha sentito un forte rumore, un botto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Incendio Brt, la procura indaga per omicidio doloso

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Le immagini del rogo divampato nel centro logistico Brt di via Don Giovanni Minzoni. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio. https://t.co/1sj9Z3Emj4 x.com

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