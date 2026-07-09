Un individuo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si aggirava intorno al liceo Machiavelli prima dell’incendio che lo ha interessato. Non sono stati riscontrati cortocircuiti o altri elementi che possano indicare un incidente accidentale. Al momento, si valuta l’ipotesi di un gesto doloso, con le autorità che proseguono le indagini.

Firenze, 9 luglio 2026 – Un soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si aggira intorno al liceo. Nessuna traccia di cortocircuiti o elementi che facciano pensare a un incidente. Sono i due elementi in mano agli investigatori che in queste ore stanno indagando sull’incendio divampato martedì mattina nel liceo Machiavelli Capponi, che ha sede nel palazzo Rinuccini in via Santo Spirito. Le fiamme hanno causato danni significativi ad alcuni locali della scuola dove sono presenti affreschi, e sono stati interrotti gli esami di maturità (già ripresi con regolarità ieri mattina). I carabinieri indagano sulle cause delle fiamme divampate nel plesso di via Santo Spirito e domate dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio al liceo Machiavelli, c’è un sospettato ripreso dalle telecamere. Si fa strada l’ipotesi del gesto doloso

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