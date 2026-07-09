Incendio a Testaccio fiamme in un palazzo | pompieri in azione e tre inquilini portati in salvo

Notizia in breve

Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì in un palazzo di via Giovanni Battista Bodoni a Testaccio. Le fiamme sono divampate in un appartamento al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento l’incendio, portando in salvo tre inquilini. Non si registrano feriti gravi. L’intervento è durato diverse ore e le cause dell’incendio sono ancora da accertare.