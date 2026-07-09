Incendio a Testaccio fiamme in un palazzo | pompieri in azione e tre inquilini portati in salvo
Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì in un palazzo di via Giovanni Battista Bodoni a Testaccio. Le fiamme sono divampate in un appartamento al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento l’incendio, portando in salvo tre inquilini. Non si registrano feriti gravi. L’intervento è durato diverse ore e le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Momenti di paura nel primo pomeriggio di giovedì in un palazzo di via Giovanni Battista Bodoni, a Testaccio, per un incendio che è divampato in un appartamento del secondo piano. Il fumo ha però invaso anche quelli superiori, in particolare il terzo, tanto che i soccorritori hanno subito disposto l'evacuazione dell'edificio. Tre persone sono state salvate dai pompieri e affidate alle cure del personale medico dell'Ares 118 dopo che erano state portate in un luogo sicuro. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e svolto un sopralluogo nel palazzo di cinque piani. Si lavora anche per stabilire le cause del rogo.... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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