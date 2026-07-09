Prato, 9 luglio 2026 – Muhammad si alza alle 7. Abita in un piccolo appartamento nella frazione di Mezzana: un edificio dalla facciata grigiastra e con il cancello sgangherato, ma che Muhammad indica orgoglioso: “È casa mia”. “Non è stato facile - spiega in una lingua che è un mescolarsi di gesti, italiano e inglese - ambientarsi in un Paese che non è il proprio, ma ce l’ho fatta e ne vado fiero”. Muhammad è pakistano, ha 28 anni e uno dei suoi oggetti più preziosi è una vecchia foto della sua famiglia. “Questo è mio fratello, che sta in Germania, e lei è sua moglie” dice indicando una giovane coppia dai volti sbiaditi. “Loro e i miei genitori dipendono dai miei guadagni, per questo mi devo dare da fare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In viaggio con i rider, i nuovi schiavi sotto il caldo torrido: “Consegne a tre euro, per farne 40 lavoriamo 19 ore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo record, a Milano un'ordinanza tutela i rider: stop alle consegne nelle ore di afaA Milano, a causa dell'ondata di calore che ha interessato la Lombardia, è stata emanata un'ordinanza che vieta le consegne ai rider durante le ore...

Milano, il caldo non ferma le consegne dei riderNonostante le temperature che hanno raggiunto i 35 gradi, i rider di Milano hanno proseguito le consegne di cibo in tutta la città.

Argomenti più discussi: Consegna l'ultima pizza della serata e si schianta con lo scooter, morto Andrea Salvati: lavorava per pagarsi il viaggio dei 18 anni; Morto dopo l'ultima consegna, voleva pagarsi il viaggio dei 18 anni; Muore a 18 anni mentre consegna pizze: Andrea metteva da parte i soldi per il viaggio in Spagna con gli amici; Nodo consegne nel trasporto aereo.

INCA REGNO UNITO: NUOVA PRESIDENTE Brunella Sorrentino subentra ad Anna Bilato alla guida dell'associazione che da oltre 40 anni assiste cittadini italiani in UK Al passaggio di consegne, a Londra, la delegazione con Michele Pagliaro e respons x.com

In viaggio con i rider, i nuovi schiavi sotto il caldo torrido: Consegne a tre euro, per farne 40 lavoriamo 19 oreUn giorno con Muhammad, alla scoperta di chi porta il cibo a casa: Guadagniamo di più il 27, quando la gente incassa lo stipendio ... lanazione.it

Se reindirizzo una consegna speciale, causerà un ritardo? reddit