In rianimazione la turista di 86 anni | Insieme così l’abbiamo salvata

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 86 anni è stata ricoverata in rianimazione in un ospedale di Ravenna dopo essersi sentita male martedì mattina mentre si trovava in mare vicino alla riva. La prognosi è riservata. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, dove si trova attualmente sotto cure intensive. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore.

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E’ in rianimazione, la prognosi è riservata, nell’ ospedale di Ravenna, la donna di 86 anni che si è sentita male martedì mattina, mentre era in mare, a poca distanza dalla riva. La turista di Bologna, in vacanza con il marito al Bagno Oasi (lido delle Nazioni) è stata salvata e portata a riva grazie alla rapidità dei soccorsi. Si sono mossi subito i bagnini che erano in servizio nello stabilimento e in quelli vicini. Cruciale poi l’intervento del medico Carlo Conati, 50 anni, di Bressanone, e dell’infermiera Laura Nesti, di Firenze, anche loro in vacanza nello stabilimento. E’ stato proprio Conati, che si trovava in acqua, a rendersi conto che la donna non stava bene, era riversa in mare a pochi metri da lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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