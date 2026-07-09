Una nuova ondata di calore proveniente dall’Africa sta interessando l’Africa settentrionale, con temperature che supereranno i 40°C in diverse aree. Le previsioni indicano un aumento delle temperature nei prossimi giorni, con condizioni di caldo intenso che dureranno almeno fino alla fine della settimana. La situazione riguarda principalmente le regioni più prossime al deserto e le zone costiere, dove si registrano già temperature elevate. Le autorità monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti sulle condizioni climatiche.

L’Africa settentrionale scalda i motori. Se fa già caldo, ne farà ancora di più nei prossimi giorni quando si parlerà apertamente di una nuova ondata di calore (la terza da inizio estate) a causa dell’espansione dell’anticiclone di origine sub-tropicale che invaderà in pieno il Mediterraneo e l’Italia portando temperature massime anche superiori a 40°C all’ombra. La tendenza fino al week-end. Cominciamo con la stretta attualità: già nelle ultime ore le temperature diurne hanno raggiunto i 34-35°C al Centro-Nord. Non cambierà molto se non per qualche temporale nel corso del fine settimana sui rilievi alpini del Nord e appenninici del Centro a causa di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In arrivo la terza fiammata africana: dove si supereranno i 40°C

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