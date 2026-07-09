È scoppiata una polemica a Borgo San Lorenzo dopo l’aumento delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali gestiti da Vivilosport. Il gruppo consiliare del Pd critica la decisione, sostenendo che chi fa sport dovrebbe ricevere supporto e non essere penalizzato. La questione riguarda il rincaro delle tariffe applicate alle società sportive, che ora si trovano a dover pagare di più per l’utilizzo delle strutture pubbliche.

"Chi fa sport deve essere aiutato, non penalizzato": lo dice il gruppo consiliare Pd di Borgo San Lorenzo, a proposito della recente decisione di aumentare, in modo significativo, le tariffe applicate alle società sportive per l’utilizzo degli impianti comunali gestiti da Vivilosport. Una decisione trapelata nei giorni scorsi e che ha suscitato subito polemiche e preoccupazioni. Rincareranno, prossimamente, le tariffe per l’uso del palazzetto Gaddo Cipriani, delle palestre e gli spazi acqua del Centro Piscine Mugello. E si parla di aumenti fino al 50%. Così il Pd ricorda che nel 2022 la giunta comunale borghigiana "aveva ridotto le tariffe fino al 40%, favorendo l’accesso agli impianti da parte delle società sportive e delle attività giovanili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti sportivi, bufera sulle tariffe: "Bisogna aiutare, non penalizzare"

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