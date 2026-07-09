Immissioni in ruolo priorità legge 104 92 si applica nella FASE 2 scelta scuola Consigliato preparare i documenti da allegare

È partita la procedura per le immissioni in ruolo 2026-27. Gli aspiranti devono inviare le domande per scegliere prima la provincia e poi la sede. La priorità prevista dalla legge 10492 si applica nella fase di scelta della scuola. Si consiglia di preparare in anticipo i documenti necessari da allegare alle domande. Le istanze devono essere presentate secondo le modalità indicate per completare le fasi di assegnazione.

Avviata la macchina delle immissioni in ruolo 202627, gli aspiranti interessati sono chiamati a presentare le relative istanze: quella per la scelta della provincia e poi quella per la sede. Le precedenze di cui alla legge 10492 si applicano nella seconda fase, ossia per la scelta della sede. I docenti interessati all’assegnazione dei ruoli e convocati nei turni aperti dagli Uffici Scolastici sono chiamati a presentare due domande, che si collocano in due distinte fasi: Il sistema delle precedenze di cui alla legge 10492 non opera nella scelta della provincia e quindi nella fase 1, come ricordato ogni anno nelle istruzioni operative: Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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